РК консультируется с США по поводу признания «чувствительной страной»

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Сеул проводит активные консультации с Вашингтоном по поводу возможного включения РК в список «чувствительных стран». Об этом сообщил 13 марта представитель министерства иностранных дел РК Ли Чжэ Ун. Министерство энергетики США относит к «чувствительным странам» государства, требующие особого подхода по стратегическим соображениям. К таким странам относятся, в частности, Китай, Россия, Сирия и КНДР. Учёные из этих стран должны проходить усиленные проверки для трудоустройства или проведения научных разработок в организациях, работающих под эгидой минэнерго США. В этой связи возникают опасения, что включение РК в данный перечень может затруднить участие южнокорейских специалистов в исследованиях в сферах искусственного интеллекта, ядерной энергетики и квантовых технологий. Новый список «чувствительных стран» пока не составлен,- добавил представитель южнокорейского МИД. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль сказал, что РК задала этот вопрос министерству энергетики США.