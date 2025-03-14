МИД РК: Сеул серьёзно относится к решению минэнерго США

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Сеул «серьёзно» относится к решению министерства энергетики США включить РК в список стран, «требующих особой бдительности». Об этом сообщили 15 марта в министерстве иностранных дел РК, пообещав активно консультироваться с Вашингтоном по этому вопросу. Ранее министерство энергетики США подтвердило, что решение о включении РК в список было принято предыдущей администрацией в начале января. После его вступления в силу 15 апреля могут возникнуть сложности в присоединении Сеула к инициативам Вашингтона в области передовых технологий, таких как ядерная энергетика, искусственный интеллект и квантовые технологии. Учёные из стран, включённых в список, должны проходить усиленные проверки для трудоустройства и проведения научных разработок в организациях, работающих под эгидой минэнерго США. «Мы продолжим прилагать усилия, чтобы не допустить влияния решения минэнерго США на двустороннее сотрудничество в области науки, технологий и энергетики»,- заявил представитель южнокорейского МИД. Эксперты полагают, что причиной решения Вашингтона стали неоднократные заявления представителей южнокорейских политических кругов о желательности обладания собственным ядерным оружием.