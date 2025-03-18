Вердикт по импичменту Юн Сок Ёлю может быть объявлен 20-21 марта

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Ожидается, что вердикт Конституционного суда, который определит политическую судьбу Юн Сок Ёля, будет вынесен 20-21 марта. По данным источника в Конституционном суде, с момента окончания слушаний 25 февраля судьи собираются на заседания практически ежедневно. В соответствии с практикой, дата оглашения решения объявляется за два-три дня. Пока о ней не проинформированы ни Национальное собрание, ни Юн Сок Ёль. С момента окончания слушаний прошло 20 дней. В случае с Ро Му Хёном, которому Национальное собрание также объявило импичмент в 2004 году, решение было обнародовано через 14 дней после окончания слушаний. В 2017 году, когда импичмент был объявлен Пак Кын Хе, Конституционный суд объявил свой вердикт через 11 дней после окончания слушаний. Таким образом, процедура импичмента Юн Сок Ёлю оказалась рекордной. Согласно Конституции, для принятия решения требуется согласие не менее чем шести судей.