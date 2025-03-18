Включение РК в список минэнерго США вызвано безопасностью

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Решение министерства энергетики США включить РК в список стран, «требующих особой бдительности», обусловлено вопросами безопасности, а не внешнеполитическими факторами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 17 марта. Сеул впервые официально обнародовал свою позицию по этому поводу. Американская сторона заверила Сеул, что включение в данный список не окажет существенного воздействия на научно-техническое сотрудничество между двумя странами,- говорится в заявлении. РК включена в список из-за выявленных нарушений правил безопасности, допущенных корейскими исследователями во время командировок в лаборатории министерства энергетики США или при проведении совместных исследований. По имеющимся данным, американская сторона указала на «проблемы, связанные с обеспечением безопасности в научно-исследовательских центрах», однако не уточнила, в чём именно заключались выявленные нарушения. Сеул намерен добиваться исключения из списка в ходе переговоров с Вашингтоном. Однако он вступает в силу уже 15 апреля, поэтому маловероятно, что в столь короткие сроки удастся достичь поставленной цели.