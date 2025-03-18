Почти 50% населения КНДР испытывает дефицит продовольствия

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В Северной Корее продолжается хронический продовольственный кризис, в результате которого почти половина населения страдает от недоедания. Согласно сообщению специального докладчика ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, средний уровень недоедания за период с 2020 по 2023 год составил в Северной Корее 45,5%. То есть, в этот период постоянно недоедали порядка 11 млн 800 тыс. человек. Оценка основана на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других источников. Сложная продовольственная ситуация может быть связана с усилением контроля властей над рынками, ограничением частной коммерческой деятельности и восстановлением государственной монополии на распределение основных товаров, включая рис и кукурузу. Всемирная организация здравоохранения включила КНДР в список стран с высоким уровнем распространения туберкулёза, что также вызвано хроническим недоеданием населения.