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Международный институт изучения демократии второй год подряд относит РК к странам, демонстрирующим признаки авторитарного общества. 17 марта институт V-DEM при Гётеборгском университете в своём докладе о состоянии демократии в мире за 2025 год вновь охарактеризовал РК как страну, демонстрирующую откат от демократии. Как отмечается в докладе, в 2023 году она относилась к «либеральным демократиям», однако в прошлом году была понижена до категории «избирательных демократий». Организация V-DEM классифицирует 179 стран мира по четырём категориям: либеральные демократии, избирательные демократии, избирательные автократии и закрытые автократии. Тем не менее, по общему индексу демократии РК заняла 41-е место среди 179 стран, улучшив свою позицию по сравнению с 47-м местом в 2023 году. Институт ежегодно оценивает уровень демократии в странах мира, присваивая им соответствующий рейтинг. Первые места в этом году заняли Дания, Эстония и Швейцария.