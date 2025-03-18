Арктический холодный воздух спровоцировал снегопады в РК

Photo : YONHAP News

18 марта, за два дня до весеннего равноденствия, когда день начинает становиться длиннее ночи, мощный снегопад обрушился на большую часть регионов РК, за исключением провинции Кёнсан-Намдо. По состоянию на 10:00 утра в северной части горных районов провинции Канвондо скорость выпадения снега превысила 7 см в час. В остальных регионах, включая центр страны, провинцию Чолла-Пукто, отдельные районы Чолла-Намдо и внутренние районы Кёнсан-Намдо, где было объявлено предупреждение о сильном снегопаде, снег шёл со скоростью 1–5 см в час. Причиной снегопада стал полярный циклон, сформировавшийся над акваторией Жёлтого моря. Полярные циклоны возникают, когда арктический холодный воздух движется над относительно тёплыми морями. В этот раз образование циклона было связано с гребнем высокого давления, сформировавшимся в районе Уральских гор. В результате поток арктического воздуха с температурой около –40°C столкнулся с поверхностью Жёлтого моря, где температура воды составляла около +10°C, что привело к формированию циклона и обильным снегопадам.