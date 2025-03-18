Глава минпромэнерго встретится с губернатором Аляски

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Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын встретится на следующей неделе с губернатором американского штата Аляска Майком Данливи. Стороны обсудят участие южнокорейских компаний в газовом проекте, который активно продвигается администрацией Дональда Трампа. По данным дипломатических источников, в ходе визита в РК 24-25 марта Данливи встретится также с другими представителями южнокорейского правительства, курирующими вопросы внешней торговли и энергетики. Ожидается, что он представит южнокорейской стороне инвестиционные возможности газового проекта и обсудит перспективы сотрудничества. Выступая 4 марта в Конгрессе США, Дональд Трамп упомянул об участии в газовом проекте на Аляске южнокорейских и японских инвесторов. Он предполагает транспортировку природного газа, добытого в северной части Аляски, на южное побережье штата, его сжижение и последующий экспорт. Общий объем инвестиций оценивается в 44 млрд долларов.