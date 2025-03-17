Белый дом: Взаимные тарифы вступят в силу 2 апреля

Photo : YONHAP News

В отношении стран, в торговле с которыми у США имеется дефицит, 2 апреля будут введены взаимные импортные тарифы. Их размер будет определён для каждой страны в отдельности, учитывая тарифные и нетарифные барьеры, а также обменные курсы национальных валют по отношению к доллару. Об этом заявил 17 марта глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, особо отметив «постоянный дефицит» в торговле США с РК, Китаем и Европой. Он напомнил, что дефицит обусловлен высокими тарифами и нетарифными барьерами этих стран, которые затрудняют конкуренцию для американских компаний. Хассетт выразил надежду на то, что многие страны «благоприятно» отреагируют на решения Трампа по торговым вопросам. Когда наступит 2 апреля, рынки увидят, что «взаимная торговая политика имеет большой смысл», и что многие страны, «если они будут играть по правилам, совсем не будут расстроены тем, как поведут себя США»,- добавил он.