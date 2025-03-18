Взаимные тарифы США могут вступить в силу не для всех стран

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Взаимные импортные тарифы, которые США намерены ввести 2 апреля, могут вступить в силу не для всех стран, если с ними удастся договориться. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Fox Business. Тарифы будут определяться для каждой страны в отдельности с учётом различных факторов. Для одних стран они будут низкими, а для других высокими. Конкретными расчётами занимается офис представителя США на торговых переговорах, и пока новые тарифы никому не известны,- отметил Скотт Бессент. Он напомнил, что ряд стран уже обратились к президенту США Дональду Трампу с предложением о значительном снижении тарифов, которые они считают «крайне несправедливыми». 2 апреля каждая страна получит уведомление о размере взаимного тарифа, который будет применяться конкретной к ней, в рамках создания системы «справедливой взаимной торговли»,- подчеркнул министр финансов США.