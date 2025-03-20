Правительство приложит усилия для сдерживания цен на жильё

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Правительство РК использует все имеющиеся ресурсы для сдерживания роста цен на жильё. Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок, выступая 19 марта на совещании министров экономического блока. Он отметил, что в некоторых районах Сеула в последнее время наблюдается наиболее значительный рост цен на жильё. «Мы серьёзно рассмотрим ситуацию, а соответствующие министерства и местные органы власти будут сотрудничать в направлении снижения цен, чтобы ослабить обеспокоенность населения»,- отметил Чхве Сан Мок. Он добавил, что в случае необходимости будут приняты экстренные финансовые меры. Коснувшись ситуации в мировой торговле, исполняющий обязанности президента отметил, что пока преждевременно оценивать влияние неопределённости на мировых рынках на отечественные компании. Правительство разработает меры по снижению нагрузки на промышленность и продолжит взаимодействие с США по тарифным вопросам,- добавил он.