Внесение РК в список минэнерго США «не имеет особого значения»

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Внесение РК в список стран, «требующих особой бдительности», обусловлено «неправильным обращением с конфиденциальной информацией» в ходе обменов между научно-исследовательскими институтами двух стран. Об этом заявил временный поверенный в делах США в РК Джозеф Юн, выступая 18 марта на семинаре в Сеуле. Он особо подчеркнул, что решение американского министерства энергетики «не имеет особого значения для двусторонних отношений». Список ограничен лабораториями министерства энергетики, которые только в прошлом году посетили более двух тысяч южнокорейских студентов, исследователей и государственных служащих. Во многих лабораториях хранятся конфиденциальные материалы, и некоторые посетители могли «неправильно с ними обращаться»,- отметил Джозеф Юн. Он сказал, что о проблеме со списком минэнерго «никогда раньше не слышал» и узнал о ней лишь несколько дней назад.