В РК расширится поддержка трудоустройства молодёжи

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Правительство РК будет работать над расширением услуг по трудоустройству, чтобы помочь молодёжи найти работу в сложной ситуации на рынке труда. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок, выступая 19 марта на открытии ярмарки вакансий в выставочном центре aT в Сеуле. «Благотворный цикл, когда энтузиазм молодых людей стимулирует инновации и рост компаний, а компании взамен предоставляют больше возможностей для молодёжи, создаст устойчивое будущее для страны»,- подчеркнул Чхве Сан Мок. Он особо отметил, что инновации, основанные на выдающихся талантах, стали движущей силой отечественной экономики, которая растёт, несмотря на отсутствие природных ресурсов. По данным национального статистического управления, в феврале 1 млн 200 тыс. молодых южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет не имели работы. Это на 70 тысяч человек больше, чем в прошлом году.