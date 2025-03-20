Финансовое положение 70% домохозяйств РК ухудшилось

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71,5% южнокорейских домохозяйств считают, что в этом году их финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования тысячи домохозяйств в разных регионах страны, проведённого Федерацией корейских промышленников (FKI). Остальные 28,5% респондентов заявили об улучшении своего финансового положения. Отвечая на вопрос о степени финансовых изменений, 26,4% опрошенных сообщили об ухудшении на 20-30%, а 23,2% оценили ухудшение менее чем на 10%. Что касается основных причин финансовых трудностей, то 71,9% респондентов назвали инфляцию. Другими причинами стали снижение доходов и нестабильное трудоустройство. 72% опрошенных страдают от роста цен на питание вне дома, 11% - от роста стоимости электроэнергии, 4,5% - от роста расходов на аренду жилья, а 3,4% - от подорожания коммунальных услуг. По мнению экспертов FKI, длительный экономический спад и высокая инфляция серьёзно повлияли на финансы домохозяйств.