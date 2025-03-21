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Экономика

РК может столкнуться с экспортными трудностями

Write: 2025-03-21 12:22:57Update: 2025-03-21 17:20:26

РК может столкнуться с экспортными трудностями

РК будет испытывать неопределённость во внешней торговле из-за  предстоящего введения администрацией США взаимных тарифов. Об этом заявил замминистра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Сон Тхэк, выступая 21 марта на совещании по вопросам экспорта.  США уже ввели пошлины на весь импорт стали и алюминия, а также продукции из них. После введения 2 апреля взаимных тарифов  неопределённость вокруг экспорта ещё больше возрастёт,- добавил он. За первые два месяца текущего года южнокорейский экспорт составил  101 млрд  600 млн долларов. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки полупроводников, беспроводных коммуникационных устройств, компьютеров и биомедицинских продуктов увеличились, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился на 20,5%. «Мы будем работать над тем, чтобы минимизировать негативное влияние торговой политики США на  экспорт»,- подчеркнул Пак Сон Тхэк.
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