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51% жителей РК выступают за смену власти в стране, 39% поддерживают сохранение нынешней власти, а 10% не определились с ответом. Таковы результаты опроса, проведённого с 18 по 20 марта агентством Gallup Korea среди 1.003 взрослых жителей страны. Партию Сила народа поддерживают 36% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро – 40%. Разница в рейтингах основных политических партий находится за пределами погрешности. В случае импичмента нынешнему президенту Юн Сок Ёлю 36% респондентов готовы проголосовать на досрочных президентских выборах за лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. 9% респондентов хотят видеть на посту президента министра труда и занятости Ким Мун Су, по 4% - бывшего лидера партии Сила народа Хан Дон Хуна и мэра Сеула О Сэ Хуна, а 3% - мэра Тэгу Хон Чжун Пхё. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.