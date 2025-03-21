Тарифы на электроэнергию во втором квартале заморожены

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Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) заморозила тарифы на электроэнергию во втором квартале текущего года. Как сообщил 21 марта её представитель, в период с апреля по июнь скорректированная стоимость единицы топлива - ключевая часть тарифа на электроэнергию - останется на уровне 5 вон (0,003 доллара) за киловатт-час. Компания сохраняет скорректированную стоимость единицы топлива на данном уровне с третьего квартала 2022 года. Общий долг KEPCO достиг в прошлом году рекордного уровня в 205 триллионов вон (139,5 млрд долларов) из-за высоких процентных платежей по существующему долгу. Финансовые проблемы компании начались, когда она поставляла электроэнергию по цене ниже себестоимости, несмотря на резкий рост мировых цен на энергоносители в 2021–2023 годах. В октябре прошлого года KEPCO повысила тариф на электроэнергию для промышленного использования на 9,7%, в то время как тарифы для домохозяйств остались неизменными.