Пять политических партий потребовали импичмент Чхве Сан Моку

Photo : YONHAP News

21 марта пять политических партий РК - Демократическая партия Тобуро, партия инноваций Отечество, Партия новых реформ, Прогрессивная партия и Партия базового дохода – внесли в Национальное собрание ходатайство об импичменте исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку. Причинами данного решения стала предполагаемая причастность Чхве Сан Мока к введению чрезвычайного положения, а также то, что он откладывает назначение девятого члена Конституционного суда, рекомендованного Демократической партией Тобуро. По закону предложение об импичменте должно быть поставлено на голосование в течение 24–72 часов после того, как оно было внесено. Ходатайство об импичменте Чхве Сан Моку подано в то время, когда Конституционный суд 24 марта готовится объявить решение по импичменту премьер-министру Хан Док Су. Если решение окажется отрицательным, Хан Док Су вернётся к исполнению обязанностей премьер-министра и одновременно будет исполнять обязанности президента. В этом случае ходатайство об импичменте Чхве Сан Моку потеряет смысл. Дата вынесения решения по импичменту президенту Юн Сок Ёлю пока не назначена.