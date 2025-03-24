Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Начался приём заявок на участие в добыче газа в Восточном море

Write: 2025-03-24 10:50:11Update: 2025-03-24 10:58:53

Начался приём заявок на участие в добыче газа в Восточном море

Photo : YONHAP News

21 марта Корейская государственная нефтяная корпорация опубликовала на платформе публичных торгов Onbid объявление о тендере на участие в разработке глубоководного газового месторождения в Восточном море. Объектом тендера является участок морского шельфа в Уллынском прогибе площадью 20.058 кв. км. Ранее по результатам разведочного бурения на одном из семи потенциальных месторождений экономическую целесообразность проекта подтвердить не удалось.  Предварительный результат бурения на участке «Синий кит» в 40 км от побережья Пхохана провинции Кёнсан-Пукто показал, что уровень насыщения углеводородами — ключевой фактор в оценке объёма месторождения — оказался недостаточно значимым. Тем не менее, принято решение продолжить разведочное бурение. К участию в тендере допускаются только крупные энергетические компании с подтверждённым опытом добычи нефти и газа, либо компании, ранее сотрудничавшие с Корейской национальной нефтяной корпорацией. Приём заявок продлится до 20 июня. С 21 июня по 4 июля будет проводиться оценка предложений, по итогам которой в июле планируется выбрать приоритетного партнёра и начать переговоры о деталях сотрудничества.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >