Начался приём заявок на участие в добыче газа в Восточном море

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21 марта Корейская государственная нефтяная корпорация опубликовала на платформе публичных торгов Onbid объявление о тендере на участие в разработке глубоководного газового месторождения в Восточном море. Объектом тендера является участок морского шельфа в Уллынском прогибе площадью 20.058 кв. км. Ранее по результатам разведочного бурения на одном из семи потенциальных месторождений экономическую целесообразность проекта подтвердить не удалось. Предварительный результат бурения на участке «Синий кит» в 40 км от побережья Пхохана провинции Кёнсан-Пукто показал, что уровень насыщения углеводородами — ключевой фактор в оценке объёма месторождения — оказался недостаточно значимым. Тем не менее, принято решение продолжить разведочное бурение. К участию в тендере допускаются только крупные энергетические компании с подтверждённым опытом добычи нефти и газа, либо компании, ранее сотрудничавшие с Корейской национальной нефтяной корпорацией. Приём заявок продлится до 20 июня. С 21 июня по 4 июля будет проводиться оценка предложений, по итогам которой в июле планируется выбрать приоритетного партнёра и начать переговоры о деталях сотрудничества.