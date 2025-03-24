РК, КНР и Япония: Мир на Корейском полуострове - общая цель

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22 марта в Токио состоялась 11-я встреча министров иностранных дел РК, Китая и Японии. Чо Тхэ Ёль, Ван И и Такэси Ивая обменялись мнениями по вопросам трёхстороннего сотрудничества и региональной безопасности. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава южнокорейского МИД отметил, что мир и стабильность на Корейском полуострове являются общей ответственностью и соответствуют интересам трёх стран. Он подчеркнул важность строгого выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, отметил необходимость прекращения провокаций со стороны Северной Кореи и продолжения усилий в направлении её полной денуклеаризации. Глава МИД Китая Ван И заявил, что ситуация на полуострове остаётся сложной и нестабильной, призвав стороны смотреть в корень проблемы и демонстрировать добрую волю. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая выразил обеспокоенность ядерной и ракетной активностью КНДР. Он подтвердил, что денуклеаризация остаётся общей целью трёх стран.