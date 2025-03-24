РК и КНР договорились восстановить культурные обмены

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21 марта в Токио состоялись переговоры министров иностранных дел РК и Китая Чо Тхэ Ёля и Ван И. Министры выразили готовность приложить совместные усилия для восстановления культурных обменов, которые способствуют углублению взаимопонимания между народами двух стран и являются стимулом для развития практического взаимодействия. Они положительно оценили устойчивое развитие двусторонних отношений после южнокорейско-китайско-японского саммита, состоявшегося в мае прошлого года. Особое внимание было уделено возможному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в РК для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце этого года. Чо Тхэ Ёль подчеркнул конструктивную роль Китая в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Ван И подтвердил неизменность позиции своей страны, которая состоит в том, что мир и стабильность на Корейском полуострове полностью соответствует интересам Пекина.