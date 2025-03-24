Банк Кореи начинает пилотное тестирование цифровой валюты

Photo : YONHAP News

Банк Кореи приступает к практическому тестированию использования цифровой валюты центрального банка в повседневной жизни. 25 марта стартует приём заявок на участие в проекте под названием «Ханган». Подать заявку может любой желающий, при этом количество участников составит 100 тысяч человек. Цифровая валюта - это форма электронных денег, выпускаемых центральным банком, которая позволяет безопасно совершать платежи и переводы без использования наличных. В отличие от криптовалют, она является официальным платёжным средством под контролем государства. Для участия в тестировании необходимо иметь открытый счёт в одном из следующих банков: KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, IBK, NongHyup или Busan Bank. Заявку можно подать через мобильное приложение. По итогам тестирования Банк Кореи планирует усовершенствовать систему и разработать дополнительные сценарии применения, включая переводы между частными лицами и расширение функций цифровых ваучеров.