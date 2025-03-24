КНДР: Сильная оборона – это способность к нападению

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Сильная оборона – это способность к нападению,- говорится в комментарии Института разоружения и мира при МИД КНДР, опубликованном 24 марта агентством ЦТАК. Завершившиеся на прошлой неделе совместные южнокорейско-американские учения Freedom Shield названы «провокационной репетицией ядерной войны». «Обладать непреодолимой силой удара и устрашающей атакующей мощью — это наилучшая гарантия предотвращения войны и эффективного сдерживания любых угроз и шантажа со стороны агрессоров»,- говорится в комментарии. В нём отмечается также, что Freedom Shield этого года представляют собой «трёхсторонние совместные манёвры США, Японии и РК», а также «многонациональные военные учения с участием вооружённых сил 12 стран - членов Командования ООН». «Абсолютная ценность защиты суверенитета и стабильности заключается в накоплении сверхмощного потенциала сдерживания, способного подавлять любые военные провокации со стороны противников и сохранять контроль над ситуацией»,- говорится в документе.