Hyundai Motor инвестирует в США 21 млрд долларов

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За неделю до того, как США введут взаимные пошлины в отношении своих торговых партнёров, южнокорейская компания Hyundai Motor обнародовала свои инвестиционные планы. За период с 2025 по 2028 год она намерена инвестировать в экономику США 21 млрд долларов. Об этом сообщил председатель компании Чон Ый Сон, выступая 24 марта на официальной церемонии объявления инвестиций, состоявшейся в Рузвельтовском зале Белого дома. По его словам, 8 млрд 600 млн долларов планируется направить в автомобильную отрасль, 6 млрд 100 млн долларов - в металлургию и логистику, а 6 млрд 300 млн долларов - в перспективные направления, включая энергетику. Чон Ый Сон сообщил также о планах строительства металлургического завода в штате Луизиана для укрепления цепочки поставок в США автомобильных компонентов, а также представил проект строительства автозавода в штате Джорджия. Hyundai Motor стала первой южнокорейской компанией, объявившей о масштабных инвестициях в США. Выступая на церемонии, президент США Дональд Трамп подчеркнул эффективность своей тарифной политики. Ранее в тот же день он подтвердил, что вскоре будут введены пошлины на автомобили и фармацевтическую продукцию.