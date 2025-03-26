РК расширит систему стимулов для иностранных инвесторов

Photo : YONHAP News

На фоне сохраняющейся экономической нестабильности как внутри страны, так и за её пределами, правительство РК будет активно продвигать политику стимулирования иностранных инвестиций. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Ан Док Кын, выступая 24 марта в Сеуле на стратегическом совещании по вопросам иностранных инвестиций. Он отметил, что в рамках данной политики планируется значительно расширить систему инвестиционных льгот, улучшить инвестиционный климат в соответствии с международными стандартами, а также развивать международное стратегическое взаимодействие. В совещании приняли участие представители торгово-промышленных палат США, Европы, Японии и Китая, а также руководители иностранных инвестиционных компаний. Они выразили благодарность правительству РК за усилия по созданию благоприятной деловой среды и высказали ряд предложений, направленных на дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса и расширение инвестиций.