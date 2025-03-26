Губернатор Аляски обсудит участие РК в газовом проекте

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Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи прибыл в РК для переговоров об участии южнокорейских компаний в газовом проекте общей стоимостью 44 млрд долларов. Он предполагает транспортировку природного газа, добытого в северной части Аляски, на южное побережье штата, его сжижение и последующий экспорт. США рассчитывают с помощью этого проекта нарастить экспорт энергоносителей и сократить торговый дефицит. 25 марта Майк Данливи встретился с министром торговли, промышленности и энергетики РК Ан Док Кыном. Детали участия южнокорейских компаний в газовом проекте будут обсуждаться с представителями компаний POSCO International и SeAH Steel. На фоне продолжающихся дискуссий о новых американских пошлинах правительство РК рассматривает расширение импорта американских энергоносителей и участие в газовом проекте на Аляске в качестве одного из возможных инструментов в торговых переговорах.