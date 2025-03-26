Цель бюджета 2026 года - восстановление экономики

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Восстановление экономики и поддержка технологий следующего поколения – основная часть руководящих принципов бюджета страны на 2026 год, утверждённых 25 марта кабинетом министров. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, хотя государственный долг остаётся на управляемом уровне по сравнению с другими крупными экономиками, сохраняются опасения относительно долгосрочной устойчивости государственных финансов из-за ослабления налоговой базы на фоне замедления экономического роста и увеличения обязательных расходов, обусловленных старением населения. В 2026 году правительство намерено стимулировать внутренний спрос и поддерживать малый бизнес, одновременно создавая больше рабочих мест, особенно для молодёжи. Для укрепления промышленной конкурентоспособности правительство будет способствовать развитию инноваций на основе искусственного интеллекта и поддерживать ключевые отрасли, такие как полупроводники и биотехнологии. Для решения демографических проблем и создания устойчивого будущего бюджет будет сосредоточен на решении проблем низкой рождаемости, старения населения и сокращения численности населения в отдалённых районах.