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Экономика

Цель бюджета 2026 года - восстановление экономики

Write: 2025-03-25 14:48:39Update: 2025-03-25 16:11:25

Цель бюджета 2026 года - восстановление экономики

Photo : YONHAP News

Восстановление экономики и поддержка технологий следующего поколения – основная часть руководящих принципов бюджета страны на 2026 год, утверждённых 25 марта кабинетом министров. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, хотя государственный долг остаётся на управляемом уровне по сравнению с другими крупными экономиками, сохраняются опасения относительно долгосрочной устойчивости государственных финансов из-за ослабления налоговой базы на фоне замедления экономического роста и увеличения обязательных расходов, обусловленных старением населения. В 2026 году правительство намерено стимулировать внутренний спрос и поддерживать малый бизнес, одновременно создавая больше рабочих мест, особенно для молодёжи. Для укрепления промышленной конкурентоспособности правительство будет способствовать развитию инноваций на основе искусственного интеллекта и поддерживать ключевые отрасли, такие как полупроводники и биотехнологии. Для решения демографических проблем и создания устойчивого будущего бюджет будет сосредоточен на решении проблем низкой рождаемости, старения населения и сокращения численности населения в отдалённых районах.
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