Рождаемость в РК в январе возросла на 11,6%

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По данным, опубликованным 26 марта национальным статистическим управлением, в январе этого года в РК родились 23.947 младенцев, что на 11,6% больше, чем в январе прошлого года. Данный рост – максимальный для января с начала ведения соответствующей статистики в 1981 году. Рост рождаемости фиксируется семь месяцев подряд, начиная с июля прошлого года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число рождений на одну женщину в течение её жизни, составил в январе 0,88, увеличившись на 0,08 в годовом исчислении. Количество браков, являющееся индикатором будущей рождаемости, также продолжает расти. В январе этого года было зарегистрировано 20.153 брака, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том же месяце зарегистрировано 6.922 развода, что на 12,8% меньше, чем год назад. В январе умерли 39.473 человека, что на 21,9% больше, чем год назад. Смертность растёт параллельно старению общества. Естественная убыль населения составила 15.526 человек.