87% иностранных студентов хотят работать в РК

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Большинство иностранных студентов, обучающихся в южнокорейских университетах, после окончания учёбы хотели бы остаться работать в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса 805 иностранных студентов, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса. 86,5% респондентов после окончания учёбы хотели бы работать в РК. Главная причина данного желания – удобство жизни в РК. Такой ответ дали 35,2% опрошенных. 27,7% назвали более высокий уровень зарплаты по сравнению с родной страной, а 25,6% - желание работать в интересующей области. При этом 66,7% респондентов отметили, что получить необходимую для трудоустройства визу E-7 довольно сложно. Основными причинами трудностей с получением визы названы малое число компаний, нанимающих по визе E-7 (40,0%), ограниченный список специальностей для визы E-7 (21,4%) и недостаток информации о компаниях, предоставляющих такую визу (19,6%).