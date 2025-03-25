США вводят пошлины на автомобили со 2 апреля

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Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении 25-процентных пошлин на импортные автомобили со 2 апреля. Как пояснили в Белом доме, пошлины распространяются также на ключевые комплектующие, в том числе, на двигатели. Ожидается, что поступления от автомобильных пошлин принесут в бюджет США до 100 млрд долларов в год. Это уже третья крупная торговая пошлина, введённая президентом Трампом с момента его вступления в должность 20 января. Ранее было объявлено о 25-процентных пошлинах на сталь и алюминий, а также на продукцию из них. Поскольку автомобили являются крупнейшей статьёй южнокорейского экспорта в США, автопром РК может серьёзно пострадать. В 2024 году экспорт автомобилей южнокорейских производителей в США составил порядка 70 млрд 800 млн долларов. Это почти половина южнокорейского автоэкспорта. Президент Трамп напомнил, что со 2 апреля США вводят ответные пошлины для всех стран без исключения. Однако во многих случаях они будут ниже, чем те, которые «другие страны вводили для США на протяжении десятилетий».