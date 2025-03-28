РК и Япония активизируют сотрудничество в водородной экономике

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РК и Япония продолжают сотрудничество в создании экосистемы водородной экономики. На правительственном уровне принято решение о создании дополнительной платформы для укрепления взаимодействия в частном секторе. Как сообщили 26 марта в министерстве торговли, промышленности и энергетики РК, данное решение принято в ходе второго южнокорейско-японского диалога по сотрудничеству в области водородной экономики, состоявшегося в Токио. Были рассмотрены вопросы сотрудничества между организациями обеих стран, связанными с водородом, которые ранее обсуждались в рабочих группах. Обсуждались также пути дальнейшего расширения партнёрства. Стороны согласились, что частный сектор играет ключевую роль в развитии цепочки поставок чистого водорода. Поэтому было принято решение о создании платформы сотрудничества на частном уровне в области поставок и использования водорода в дополнение к межправительственным каналам взаимодействия.