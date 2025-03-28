КС должен ускорить принятие решения об импичменте Юн Сок Ёлю

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Конституционный суд (КС) должен как можно скорее принять решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом заявил 27 марта спикер Национального собрания У Вон Сик. Чем дольше суд не принимает решение, тем дольше длится политическая неопределённость в стране, а её граждане вынуждены страдать,- добавил У Вон Сик. Он пояснил, что Национальное собрание является не только истцом по делу об импичменте, но и стороной, пострадавшей от объявления чрезвычайного положения. Независимость и надёжность Конституционного суда имеют важное значение для защиты конституционного строя. У Вон Сик отметил также, что правительство оказалось в ситуации, когда необходимо решать одновременно две крупные задачи: реагировать на митинги за и против импичмента и бороться с лесными пожарами. Нация разделена, и способность правительства справляться с рядом проблем одновременно постепенно доходит до предела. Создавшаяся ситуация попросту опасна,- заявил У Вон Сик.