Замглавы минпрома РК посетил объекты автопрома и логистики

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28 марта первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Сон Тхэк посетил порт Пхёнтхэк и автомобильный завод компании Kia в Кванмёне провинции Кёнгидо. Цель посещения – изучение ситуации с производством и экспортом автомобилей. После объявления о предстоящем введении Вашингтоном импортных пошлин на автомобили на рынке наблюдается растущее беспокойство по поводу ожидаемого ущерба. Пак Сон Тхэк напомнил, что представители южнокорейской автомобильной отрасли обратились к правительству страны с просьбой о поддержке, включая предоставление средств для стабилизации производства. Он заверил производителей в том, что в апреле будут объявлены экстренные меры поддержки автомобильной промышленности. Они будут направлены на сохранение конкурентоспособности отечественного автопрома. В прошлом году экспорт автомобилей южнокорейского производства в США составил около 35 млрд долларов. Это почти половина всего отечественного автоэкспорта.