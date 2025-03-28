Хан Док Су: Пхеньян замышляет «новые формы провокаций»

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Северокорейский режим замышляет «новые форм провокаций» против Юга, игнорируя при этом тяжёлое положение собственных граждан. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 28 марта на церемонии по случаю Дня обороны Жёлтого моря. Она состоялась на национальном кладбище в Тэчжоне в память о 55 моряках и морских пехотинцах, погибших при защите западной морской границы страны. «Режим в Пхеньяне угрожает безопасности на Корейском полуострове и во всём мире. Совершенствуя системы вооружения, он замышляет новые формы провокаций»,- отметил Хан Док Су. Он заверил нацию в том, что вооружённые силы сохраняют полную готовность, чтобы люди могли жить спокойно. Военнослужащие «немедленно и решительно ответят на любую северокорейскую провокацию, основываясь на сильных боевых возможностях и прочной боевой готовности»,- подчеркнул Хан Док Су. Воды Жёлтого моря вблизи западной морской границы являются очагом напряжённости между двумя Кореями, где в 1999, 2002 и 2009 годах произошли боестолкновения. В 2002 году погибли шесть южнокорейских моряков. В марте 2010 года Пхеньян торпедировал южнокорейский военный корабль, в результате чего погибли 46 моряков. Ещё один военнослужащий погиб во время спасательной операции. В ноябре того же года Север обстрелял пограничный остров Ёнпхёндо, в результате чего погибли два морских пехотинца и два мирных жителя.