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53% жителей РК выступают за смену власти в стране, а 34% поддерживают сохранение нынешней власти. 13% не определились с ответом. Таковы результаты опроса, проведённого с 25 по 27 марта агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Число сторонников смены власти увеличилось на 2%, а число сторонников нынешней власти сократилось на 5% по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого неделю назад. Партию Сила народа поддерживают 33% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро – 41%. Партия Сила народа потеряла 3%, а Демократическая партия Тобуро приобрела 1% голосов по сравнению с предыдущим опросом. В случае импичмента нынешнему президенту Юн Сок Ёлю 34% респондентов готовы проголосовать на досрочных президентских выборах за лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. 8% респондентов хотят видеть на посту президента министра труда и занятости Ким Мун Су, 5% - бывшего лидера партии Сила народа Хан Дон Хуна, по 3% - мэра Сеула О Сэ Хуна и мэра Тэгу Хон Чжун Пхё. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.