В РК выросли основные экономические показатели

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В феврале текущего года в РК отмечен рост трёх основных экономических показателей - объёма промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в производственные мощности. Как сообщили 31 марта в национальном статистическом управлении, это произошло впервые за 17 месяцев с сентября 2023 года. Промышленное производство выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи увеличились за тот же период на 1,5%, а инвестиции в производственные мощности - на 18,7%. Рост вызван главным образом базовым эффектом, поскольку в январе все три показателя резко сократились на фоне меньшего, чем обычно, количества рабочих дней из-за длительных выходных по случаю праздника Нового года по лунному календарю. Промышленное производство увеличилось во всех основных секторах. Так, производство электронных компонентов возросло на 9,1%, а производство электрооборудования, включая трансформаторы, - на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в строительном секторе возросло на 1,5%. Что касается розничных продаж, то реализация бытовой техники и других товаров длительного пользования увеличилась на 13,2%. Одновременно продажи товаров полудлительного пользования, включая одежду, сократились на 1,7%.