40 компаний РК повышают цены на свою продукцию

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40 южнокорейских компаний уже повысили или повысят в ближайшее время цены на свою продукцию. Так, компании, которые производят и реализуют в основном продукты питания и напитки, главными причинами повышения цен назвали слабую вону и рост затрат на сырьё. Компаниям пришлось принять решение о повышении цен, поскольку правительство сталкивается с трудностями в контроле над ними из-за политической неопределённости в стране. Существуют опасения, что годовые темпы роста цен на обработанные товары могут превысить 3%, что повлияет на общие потребительские цены. Цены в общественном питании уже поднялись в феврале на 3% по сравнению с прошлым годом, а цены на обработанные товары выросли на 2,9%. 29 компаний, включая Starbucks Korea, Paris Baguette, CJ Cheiljedang и Nongshim, уже повысили цены на свою продукцию. 10 компаний, в том числе, Oriental Brewery, планируют повысить цены в следующем месяце. В январе Starbucks Korea повысила цены на 22 вида кофе и других напитков в диапазоне от 100 до 300 вон (0,07–0,2 доллара) за чашку. Lotteria, общенациональная сеть ресторанов быстрого питания, планирует с 3 апреля повысить цены на 65 наименований блюд, включая 23 бургера, в среднем на 3,3%.