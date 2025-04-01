РК предоставит помощь Мьянме на 2 млн долларов

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РК предоставит Мьянме гуманитарную помощь в размере 2 млн долларов для поддержки населения, пострадавшего от землетрясения. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, вопрос о дополнительной помощи будет рассмотрен в зависимости от ситуации в Мьянме. 31 марта в пострадавшие районы направлены представители посольства РК в Янгоне, которые лично ознакомятся с ситуацией. Предполагается, что в Мьянме, проживает около двух тысяч граждан РК. В городе Нейпьидо, куда направлен один из представителей посольства, проживают около 50 южнокорейцев. Второй представитель посольства направлен в Мандалай¸ который практически полностью разрушен. Он привёз с собой предметы первой необходимости для граждан РК. 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым мощным за последние 100 лет. Подземные толчки ощущались в соседних странах, в том числе, в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Геологическая служба США оценивает возможное количество жертв в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Пока сообщений о жертвах среди южнокорейских граждан не поступало.