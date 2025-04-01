РК, Китай и Япония обсудили сотрудничество в торговле

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30 марта в Сеуле состоялось 13-е заседание министров экономики РК, Китая и Японии. Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, министр коммерции Китая Ван Вэньтао и министр торговли Японии Ёдзи Муто обсудили развитие трёхстороннего торгово-экономического сотрудничества. Как отметил Ан Док Кын, на фоне быстро меняющейся глобальной экономической и торговой обстановки встреча министров торговли трёх стран, состоявшаяся впервые за шесть лет, имеет важное значение для всего мирового сообщества. Он призвал приложить усилия для создания стабильной среды для мировой торговли путём повышения роли Всемирной торговой организации (ВТО). В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, три министра заявили о своей поддержке «основанной на правилах, открытой, инклюзивной, прозрачной, недискриминационной многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО». Как сообщил журналистам на условиях анонимности представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК, встреча показала, что три страны выступают против торгового протекционизма.