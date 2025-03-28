Лесные пожары на юго-востоке РК в основном потушены

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Лесные пожары, которые с 21 марта бушевали в юго-восточных регионах РК, провинциях Кёнсандо и окрестностях города Ульсана, в основном потушены. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра административного управления и безопасности Ко Ги Дон, выступая 30 марта на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами. Он напомнил, что нынешние пожары стали самыми сильными в истории страны. Число пострадавших составило 75 человек, подтверждена гибель 30 человек. Огнём было охвачено около 40 тысяч гектаров лесов. Сгорели около трёх тысяч зданий и сооружений, в том числе, 30 объектов культурного наследия и две тысячи сельскохозяйственных объектов. Правительство выделило помещения учебных центров, государственных и частных компаний для временного размещения граждан, чьё жильё уничтожено или повреждено пожарами. Им будет также оказана экстренная финансовая поддержка.