Цель дополнительного бюджета – ликвидация последствий пожаров

Основная цель дополнительного бюджета в размере 10 трлн вон (6 млрд 800 млн долларов) - не стимулирование экономики, а ликвидация последствий лесных пожаров и помощь пострадавшим районам на юго-востоке страны. Об этом сообщил 31 марта на регулярном брифинге официальный представитель министерства планирования и финансов Кан Ён Гю. Часть средств планируется направить на развитие сферы искусственного интеллекта, поддержку внешней торговли, которая может пострадать от американских импортных тарифов, и помощь нуждающимся жителям страны. Коснувшись суммы дополнительного бюджета, Кан Ён Гю пояснил, что она рассчитана с учётом неотложных потребностей. В случае необходимости сумма бюджета может быть скорректирована по договорённости между политическими партиями. Оценка ущерба от лесных пожаров пока не завершена, но уже сейчас ясно, что он превысит уровень 2022 года, когда в стране тоже были сильные лесные пожары,- добавил Кан Ён Гю.