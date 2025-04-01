Илон Маск прогнозирует сокращение населения РК

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В большинстве стран мира рождаемость остаётся на очень низком уровне, а в таких странах как РК она составляет лишь треть от уровня воспроизводства населения. Об этом заявил в интервью Fox News глава компании Tesla Илон Маск. Если текущая тенденция сохранится, то через три поколения численность населения РК может сократиться до 3–4% от нынешнего уровня. «Похоже, ничто не сможет остановить этот процесс»,- добавил Маск. Уровень воспроизводства населения, необходимый для сохранения его текущей численности, составляет около 2,1 ребёнка на каждую женщину репродуктивного возраста. Однако в прошлом году совокупный коэффициент рождаемости в РК составил лишь 0,75. Илон Маск не впервые высказывается о демографическом кризисе. В октябре прошлого года, выступая на конференции «Инициатива будущих инвестиций» в Саудовской Аравии, он также заявил, что снижение численности населения является одной из главных угроз для человечества. Тогда он подчеркнул, что при сохранении текущей рождаемости население РК может сократиться более чем на две трети.