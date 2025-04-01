Хан Док Су наложил вето на поправки к Торговому кодексу

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Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су потребовал от Национального собрания повторного рассмотрения поправок к Торговому кодексу. Выступая 1 апреля на заседании правительства, он отметил, что поправки необходимы, но в нынешнем виде они могут отрицательно повлиять на деловую среду и конкурентоспособность не только крупных, но и малых и средних предприятий. В частности, они могут создать помехи корпоративному управлению. Хан Док Су выразил надежду на то, что Национальное собрание всесторонне рассмотрит как возвращённый законопроект, так и предложения правительства, чтобы найти наилучшее решение. Это седьмой по счёту документ, на который наложил вето лично Хан Док Су, и 41-ый по счёту с начала правления президента Юн Сок Ёля. На том же заседании были утверждены поправки в пенсионное законодательство, которые вступят в силу 1 января будущего года. Они предусматривают увеличение пенсионных взносов с 9% до 13% от заработной платы одновременно с повышением размера пенсий. Номинальная ставка замещения дохода будет повышена с 41,5% до 43%.