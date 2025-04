Photo : YONHAP News

«Сеульский ханок», бренд политики администрации Сеула в области сохранения и развития традиционных корейских домов ханок, удостоен немецкой премии iF Design Award 2025 в категории «Коммуникационный дизайн». Это вторая награда, присуждённая данному бренду. В прошлом году он получил высшую премию на Втором корейском национальном конкурсе государственных брендов. Премия iF Design Award, присуждаемая в 71-й раз, считается одной из самых престижных в мире в области дизайна. Конкурс проводит немецкий институт iF International Forum Design. В этом году на участие в конкурсе было подано около 11 тысяч заявок из 66 стран. Награды присуждаются в 9 основных номинациях и по 82 категориям, включая дизайн продукции, упаковки и коммуникаций.