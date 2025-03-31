Потребительские цены выросли в марте на 2,1%

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По данным национального статистического управления, опубликованным 2 апреля, потребительские цены выросли в РК в марте на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребительская корзина, то есть, набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, подешевела за тот же период на 1,3%. Цены на нефтепродукты выросли на 2,8%. Их рост существенно замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он составил 6,3%. Сельскохозяйственная, животноводческая и рыбная продукция подорожала на 0,9%. При этом рост цен на животноводческую продукцию составил 3,1%, а на морепродукты 4,9%. Цены на обработанные продукты питания выросли на 3,6%. Питание вне дома подорожало на 3%, а персональные услуги на 3,1%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 1,9%.