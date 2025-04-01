Вердикт об импичменте Юн Сок Ёлю должен быть принят спокойно

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Вердикт Конституционного суда об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю должен быть принят «спокойно и уравновешенно» в соответствии с принципом верховенства закона, независимо от того, каким он будет. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 2 апреля на совещании по вопросам общественной безопасности. В нём приняли участие руководители силовых структур и мэр Сеула. Хан Док Су призвал участников массовых акций мирно выражать своё мнение, напомнив, что правительство не потерпит незаконных или насильственных действий. Любое нарушение порядка, включая разрушение объектов, а также нападения и поджоги, повлечёт арест на месте и будет рассмотрено в соответствии с принципом нулевой терпимости. Хан Док Су призвал политиков «поставить стабильность общества выше политических интересов», действуя в интересах социальной сплочённости, а не разделения и конфликтов.