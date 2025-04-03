Число жертв лесных пожаров возросло до 31 человека

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Как сообщили 2 апреля в министерстве административного управления и безопасности, число жертв лесных пожаров на юго-востоке страны увеличилось до 31 человека. Накануне скончался человек, получивший травмы при тушении пожаров в провинции Кёнсан-Пукто. 44 человека получили ранения, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. По предварительным оценкам, сгорели полностью или частично 6.922 объекта, в том числе, 4.015 жилых домов, 1.914 сельскохозяйственных и животноводческих объектов, 7 храмов, а также 986 промышленных и вспомогательных объектов. Площадь лесов, пострадавших от лесных пожаров, составляет 48.238 гектаров. 3.307 человек остаются в пунктах временного размещения в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Со всей страны поступают пожертвования пострадавшим. По состоянию на 17 часов 1 апреля их общая сумма составила 76 млрд 920 млн вон (52,5 млн долларов).