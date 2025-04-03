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К 4 апреля, дню провозглашения вердикта Конституционного суда об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, в Сеуле будут размещены 14 тысяч полицейских. Это 60% всего личного состава сотрудников полицейского управления РК. Усиленный режим несения службы будет введён также в региональных полицейских управлениях. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, цель данных мер – не допустить беспорядков и прочих противоправных действий, включая столкновения между сторонниками и противниками импичмента. С 1 апреля вокруг здания Конституционного суда размещены полицейские силы специального назначения, которые готовы отреагировать на любые непредвиденные ситуации. В прилегающем к зданию районе временно приостановлена работа четырёх строительных площадок, закрыта одна автозаправочная станция. Во избежание террористических актов закрыт доступ на крыши 22-х прилегающих зданий.