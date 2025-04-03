РК и США подтвердили цель денуклеаризации СК

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1 апреля замминистра иностранных дел РК Ким Хон Гюн и помощник госсекретаря США Кристофер Ландо обсудили вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики, и южнокорейские инвестиции в американскую экономику. Они подтвердили также общую цель двух стран добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Кристофер Ландо выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей и значительным ущербом, причинённым лесными пожарами в юго-восточных районах РК. Кроме того, участники разговора обменялись мнениями по вопросам, касающимся южнокорейско-американского альянса и трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Ким Хон Гюн подчеркнул, что введение Вашингтоном взаимных импортных тарифов не должно создавать препятствий для экономического сотрудничества между двумя странами. Он предложил продолжить консультации по выработке решений, которые могли бы устранить озабоченности обеих стран.