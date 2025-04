Photo : YONHAP News

Джей-Хоуп из группы BTS в седьмой раз попал в американский чарт Billboard Hot 100. 1 апреля его цифровой сингл Mona Lisa дебютировал на 65-м месте в чарте. Тем самым он разделил звание самого популярного сольного исполнителя K-РОР со своим коллегой по группе Чон Гуком. Впервые Джей-Хоуп оказался на 81-м месте в Billboard Hot 100 в 2019 году с синглом Chicken Noodle Soup. Затем два главных трека из его первого сольного альбома Jack in The Box - More и Arson оказались на 82-м и 96-м местах соответственно. В 2023 году его песня Оn the street дебютировала на 60-м месте. Ранее в этом году в чарт попали две песни - LV Bag на 83-м месте и Sweet Dreams на 66-е месте. Джей-Хоуп добился хороших результатов и в других чартах Billboard. Mona Lisa попала на 14-е место в Billboard Global 200 и девятое место в чарте Billboard Global за исключением США.